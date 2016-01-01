مرة أخرى...القدرة التنافسية للطماطم المغربية تزعج الاسبان

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رفض منتجو الخضر والبواكير بالمغرب الحملات المتواصلة للمنتجين الإسبان ضد الصادرات الفلاحية المغربية إلى أوروبا، خاصة الطماطم، من خلال إشهار سلاح المراقبة الجمركية.

و وفق يومية الصباح، فقد قال لحسن بولكيد، رئيس فرع جمعية منتجي الخضر والبواكير بجهة سوس إن الموقف الأخير للفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي الخضراوات والفواكه والزهور ليس جديدا، فقد اعتاد الإسبان أمام القدرة التنافسية التي باتت تتوفر عليها المنتوجات المغربية، وحضورها في الأسواق الأوروبية على إطلاق حملات من أجل مواجهة ارتفاع الطلب على المنتوجات المغربية.