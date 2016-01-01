ترامب يخرب أنبوب الغاز المغربي النيجيري !

أخبارنا المغربية : هدي الجميعي

في عددها الجديد ، كشفت صحيفة " الأسبوع " ، أن التحقيقات التي تباشرها الولايات المتحدة الأمريكية حول المؤسسات والشركات النفطية النيجيرية بعد تعميق جديد للبحث تمس 60 في المائة مما سماه المصدر "شبكة العمل والتمويل النيجيري لاطلاق أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب".

و نقلت الاسبوعية عن مصادر وصفتها بالمطلعة ، أن هذا المشروع الغازي، يعد مشروعا قاريا وتقليديا تحاول ادارة ترامب التحكم في ضمن المشاريع الحيوية التي تستهدفها، وهي الرافضة لكل مشاريع الطاقة المتجددة.

و أمرت السلطات القضائية الأمريكية، بتوسيع تحقيقاتها في رشاوى حول يخث "غالاغتيكا ستار"، وعمارة بـ50 مليون دولار على مسافة قصيرة من "سونترال بارك"، في نيوريورك، لتشمل أرباب شركات تستعد للدخول في صفقات الأنبوب.