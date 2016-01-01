الرئيسية | اقتصاد | حجز 14 ألف زوج من الأحذية الرياضية المقلدة القادمة من الصين الى المغرب

حجز 14 ألف زوج من الأحذية الرياضية المقلدة القادمة من الصين الى المغرب

بواسطة و.م.ع 33 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تعبيرية تعبيرية

أفادت السلطات المحلية لولاية الدار البيضاء بأن عملية تفتيش قامت بها عناصر الدرك الملكي بالدار البيضاء، أمس الاثنين بمستودع ببلدية بوسكورة، أسفرت عن اكتشاف وحجز أزيد من 14 ألف زوج من الأحذية الرياضية المقلدة لمختلف العلامات التجارية المودعة، والآتية من الصين. 

 

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الحجز جاء نتيجة تحقيق تم فتحه إثر عملية مراقبة خضع لها، في اليوم ذاته، سائق سيارة تقل جزءا من البضاعة المقلدة. 

 

ويتواصل البحث لاعتقال المالك الذي يحمل جنسية صينية واستجلاء التفرعات المحتملة للقضية. 

مجموع المشاهدات: 258 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات