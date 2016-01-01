حجز 14 ألف زوج من الأحذية الرياضية المقلدة القادمة من الصين الى المغرب
بواسطة 33 دقيقة مضت
أفادت السلطات المحلية لولاية الدار البيضاء بأن عملية تفتيش قامت بها عناصر الدرك الملكي بالدار البيضاء، أمس الاثنين بمستودع ببلدية بوسكورة، أسفرت عن اكتشاف وحجز أزيد من 14 ألف زوج من الأحذية الرياضية المقلدة لمختلف العلامات التجارية المودعة، والآتية من الصين.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الحجز جاء نتيجة تحقيق تم فتحه إثر عملية مراقبة خضع لها، في اليوم ذاته، سائق سيارة تقل جزءا من البضاعة المقلدة.
ويتواصل البحث لاعتقال المالك الذي يحمل جنسية صينية واستجلاء التفرعات المحتملة للقضية.
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