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الإسبان مستاؤون من عطلة الملك سلمان ووفده بطنجة

بواسطة أخبارنا المغربية 17 دقيقة مضت
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الإسبان مستاؤون من عطلة الملك سلمان ووفده بطنجة

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

تحدثت وسائل إعلام إسبانية بغيرة كبيرة عن اختيار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمدينة طنجة المغربية لقضاء إجازته الصيفية للعام الثاني على التوالي، حيث تطرقت للرواج الاقتصادي الكبير الذي ستخلفه حتما هذه الزيارة بالمدينة.

صحيفة "لافانغوارديا" قالت أن الملك سلمان حل ضمن وفد يضم حوالي ألف شخص، حيث قاموا بحجز 900 غرفة فندقية 5 نجوم لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى استئجار 400 سيارة فخمة وتشغيل ما يفوق 100 سائق وضعفهم من الخدم، مما مكن من توفير مناصب شغل موسمية كبيرة و ضخ ملايين الدولارات في عجلة الاقتصاد المحلي.

للإشارة فإن الملوك والأمراء السعوديين كانوا يختارون طيلة سنوات مضت قضاء إجازاتهم الصيفية بماربيا الإسبانيا والمناطق الساحلية المحيطة بها، مما يفسر هذه الغيرة الموجودة حاليا.

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