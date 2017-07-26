حصاد يكشف عن إجراءات جديدة تهم الدخول المدرسي المقبل ويعلن عن مفاجأة بخصوص سن التمدرس
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
لازال وزير التربية الوطنية محمد حصاد يكشف تدريجيا عن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي سيشرع في تطبيقها في قطاع التعليم بدءا من الموسم المقبل، حيث استغل افتتاح الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين ليميط اللثام عن عدد منها.
فقد أكد حصاد على أن الاهتمام بالتعليم الأولي سيكون من بين أهم أولويات الوزارة خلال الدخول المدرسي الجديد، حيث قال : "ابتداء من الموسم المقبل سيكون بإمكان الأطفال الذين يتوفرون على خمس سنوات ونصف التسجيل في التعليم الابتدائي، وسيتم طبع العدة الديداكتيكية الخاصة بهم".
وشدد حصاد على أنه "سيتم اعتماد اللغة الفرنسية في السنة الأولى ابتدائي، بمعدل ساعتين، وسيتم العمل على تطوير تدريس اللغة بالمستوى السادس والخامس ابتدائي حيث سيتم إخراجه من طابعه الأكاديمي إلى استعمال مصطلحات تنهل من الحياة العادية للتلميذ.
وركز حصاد على نقطة تقليص عدد التلاميذ داخل القسم قائلا: وابتداء من السنة المقبلة عدد التلاميذ في القسم لن يتعدى 30 في التعليم الابتدائي، وستشتغل الأطر التربوية مع المفتشين لمراجعة مناهج التكوين، التي لم تحين منذ 15 سنة".
شاشة أخبارنا
بفخر واعتزاز كبيرين .. المغربية " أمل صابر " تكشف تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن "رونالدو " ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في حوار مثير و ساخن ، كشفت المغربية " أمل صابر " لموقع إخباري مغربي ، تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في ... تفاصيل أكثر
- أحمد منصور: استقبال العثماني لملك السعودية "رسالة قوية لدول الحصار"
- فيديو جد مؤثر: هذا ما قاله الشرطي الشهير هشام ملولي للمغاربة بعد قرار توقيفه
- فيديو صادم..."مشرمل" بوجه مكشوف يحتجز فتاة ويعريها أمام أصدقائه ويجبرها على شرب الخمر
- بعد إدانته بالحبس النافذ .. " نادية " تعتذر لشقيقها حميد المهداوي ( الفيديو )
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟