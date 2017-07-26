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حصاد يكشف عن إجراءات جديدة تهم الدخول المدرسي المقبل ويعلن عن مفاجأة بخصوص سن التمدرس

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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حصاد يكشف عن إجراءات جديدة تهم الدخول المدرسي المقبل ويعلن عن مفاجأة بخصوص سن التمدرس

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

لازال وزير التربية الوطنية محمد حصاد يكشف تدريجيا عن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي سيشرع في تطبيقها في قطاع التعليم بدءا من الموسم المقبل، حيث استغل افتتاح الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين ليميط اللثام عن عدد منها.

فقد أكد حصاد على أن الاهتمام بالتعليم الأولي سيكون من بين أهم أولويات الوزارة خلال الدخول المدرسي الجديد، حيث قال : "ابتداء من الموسم  المقبل سيكون بإمكان الأطفال الذين يتوفرون على خمس سنوات ونصف التسجيل في التعليم الابتدائي، وسيتم طبع العدة الديداكتيكية الخاصة بهم".

وشدد حصاد على أنه "سيتم اعتماد اللغة الفرنسية في السنة الأولى ابتدائي، بمعدل ساعتين، وسيتم العمل على تطوير تدريس اللغة بالمستوى السادس والخامس ابتدائي حيث سيتم إخراجه من طابعه الأكاديمي إلى استعمال مصطلحات تنهل من الحياة العادية للتلميذ.

وركز حصاد على نقطة تقليص عدد التلاميذ داخل القسم قائلا: وابتداء من السنة المقبلة عدد التلاميذ في القسم لن يتعدى 30 في التعليم الابتدائي، وستشتغل الأطر التربوية مع المفتشين لمراجعة مناهج التكوين، التي لم تحين منذ 15 سنة". 

 

 

 

 

 

 

 

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