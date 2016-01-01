بالفيديو.. رد فعل رجل رأى أمه بعد غياب 10 سنوات
دخل رجل أمريكي في نوبة بكاء هستيرية عندما رأى والدته وشقيقه الصغير بعد غياب عن أسرته في الغابون لمدة 10 سنوات.
أعدت زوجة الرجل مفاجأة له لحظة عودته من العمل، حيث وجد شقيقه الصغير يقف أمامه في غرفة المعيشة ما أصابه بحالة من الفرحة والسعادة الشديدة وظل يحتضنه حتى تفاجأ بوجود أمه تقف أمامه بعد غياب 10 سنوات، ليدخل في نوبة بكاء هستيرية ويسقط على الأرض.
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