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بالفيديو: فتاة تهاجم زميلتها بوحشية في حديقة عامّة

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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بالفيديو: فتاة تهاجم زميلتها بوحشية في حديقة عامّة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو صادم، تظهر فيه فتاة وهي تعتدي على زميلتها بالضرب والركل وتجرها من شعرها في حديقة عامة، دون أن يتدخل أحد لإيقافها.

 

وفي الفيديو المنشور على موقع فيس بوك، تظهر فتاة مراهقة، وهي تهاجم فتاة أخرى في مثل عمرها بوحشية، وتنهال عليها باللكم والركل، في الوقت الذي حاولت الضحية حماية وجهها بيديها، وراحت ترجو الفتاة الأخرى بالتوقف عن ضربها.

 

وتجمع عدد كبير من الناس لمشاهدة ما يحدث، لكن أحداً منهم لم يهب لنجدة الفتاة المسكينة، بل راحوا يضحكون ويصورون الشجار بهواتفهم المحمولة، في الوقت الذي كانت الفتاة المعتدية تجر الضحية من شعرها في الحديقة، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

 

الحادثة وقعت في حديقة ألبرت بارك بمدينة ميدزبره يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو بين المستخدمين على فيس بوك، وانهالت التعليقات المطالبة بمعاقبة الفتاة المعتدية، وفي نفس الوقت استهجن الكثيرون موقف الذين وجدوا المشهد مسلياً، وراحوا يتفرجون على ما يحصل كأنه جزء من فيلم سينمائي. 

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