بالفيديو: موظفة بريد تتغلب على لص بعصا صغيرة

تصرفت موظفة مكتب البريد في إحدى المدن البريطانية بشجاعة عندما واجهت لصاً مسلحاً بسكين، باستخدام عصاً صغيرة وأجبرته على الفرار وهو يجر أذيال الهزيمة، بحسب صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.



أظهر مقطع فيديو صادم تداولته عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام لص مقنّع يحمل سكين مطبخ لمكتب البريد في منطقة كارديف صباح الثلاثاء حيث هدد الموظفة بالسكين وطلب منها تسليمه النقود الموجودة في الصندوق.



غير أن الموظفة الشجاعة لم تمتثل لأوامر اللص وأخرجت عصاً صغيرة وبدأت بمقاومة اللص الذي استسلم في نهاية المطاف وفر من المكان على جناح السرعة.



ولم تكتف الموظفة الشجاعة بطرد اللص من مكتب البريد ولكنها خرجت في أثره وطاردته في الشارع قبل أن يتوارى عن الأنظار.



وعلق رئيس مكتب البريد شادي طه على الحادث "كان يوماً عادياً وكنت في الغرفة الخلفية أقوم ببعض المهام. وفجأة سمعت صراخاً فهرعت لأستطلع الأمر ورأيت الموظفة تقاوم لصاً مسلحاً بسكين قبل أن تطارده إلى خارج المكتب".