مشط مصنوع من الذهب بـ 10 آلاف دولار

صممت شركة سلوفاكية مشط شعر فريد من نوعه مصنوع بالكامل من الذهب الخالص بسعر 9.700 دولار أمريكي، يستهدف الأثرياء والأغنياء الذين يعيشون حياة مترفة تطمح في امتلاك الأشياء الاستثنائية.



تفننت شركة "توماس فيريس" في تصنيع تشكيلة من الأمشاط التي تحمل اسم الشركة "توماس فيريس بانثيون"، تبدأ بسعر 1180 دولار وصولاً إلى 9.700 دولار أمريكي لإصدارين مصنوع من الذهب الأصفر الخالص والذهبي الوردي الممزوج بخامات أخرى.



وقالت الشركة إن المشط مصنوع يدوياً من قبل شركة إيطالية لها خبرة في المجوهرات، ويأتي المشط مع غطاء مصنوع من جلد النعام مصنوع أيضاً في إيطاليا، بحسب موقع "أوديتي سنترال" المعني بأخبار الغرائب.



ويتوفر المشط بإصداريه الذهبي والذهبي الوردي حصرياً في 800 نسخة فقط عيار 14، يمكن اقتنائها عن طريق شرائها من متجر الشركة على الإنترنت.