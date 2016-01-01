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بالفيديو.. مؤيد لترامب يتلقى لكمة قوية خلال مقابلة على الهواء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. مؤيد لترامب يتلقى لكمة قوية خلال مقابلة على الهواء

تلقى أحد قادة جماعة اليمين البديل لكمة قوية خلال مقابلة على الهواء معه، احتفالا بتنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

نشر موقع ميرور لقطات ظهر فيها ريتشارد سبنسر يجري لقاء في العاصمة واشنطن عندما خرج رجل ملثم، ولكمه في وجهه بقوة، ثم ركض مسرعا بينما اختفى سبنسر من أمام الكاميرا.

 

كان سبنسر قد أثار ضجة عالمية بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يهتف في أحد المؤتمرات "يحيا ترامب"، ويقوم بتحية مماثلة للتحية التي يقدمها النازيون للزعيم الألماني "أدولف هتلر".

 

يشار إلى أن سبنسر معروف بفكره الغريب وتبنيه فكرة إقامة الدولة العرقية غير متعددة القوميات، ووصفه مركز قانون الفقر الجنوبي بأنه أكاديمي عنصري.

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