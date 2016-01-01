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بالفيديو.. عجوز يطارد عصابة أطفال حاولت سرقته أمام الصراف الآلي

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 19 دقيقة مضت
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بالفيديو.. عجوز يطارد عصابة أطفال حاولت سرقته أمام الصراف الآلي

برز مقطع فيديو هذا الأسبوع لعجوز فرنسي يطارد عصابة من الأطفال أثناء محاولتهم سرقته أمام ماكينة صراف آلي.

 

ظهر أربعة أطفال يحومون حول العجوز ويستعدون لسرقة نقوده، ويبدو أن الرجل تمكن من صدهم، حيث ضرب أحدهم على رأسه قبل أن يبدأ مطاردتهم في الشارع.

 

وذكر موقع مترو، أن جميع الأطفال تمكنوا من الفرار من مكان الحادث بالقرب من كاتدرائية نوتردام ومتحف اللوفر.

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