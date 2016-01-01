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خسائر مادية في تصادم حافلة سوبراتور بنخلة وسط مدينة تطوان

بواسطة أخبارنا المغربية 5 دقيقة مضت
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خسائر مادية في تصادم حافلة سوبراتور بنخلة وسط مدينة تطوان خسائر مادية في تصادم حافلة سوبراتور بنخلة وسط مدينة تطوان

أخبارنا المغربية : تطوان

شهد شارع واد سبو (عين خباز) بمدينة تطوان ، إنزلاق حافلة ركاب تابعة لشركة سوبراتور و إصطدامها بنخلة نتيحة زخات مطرية شهدتها المدينة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، و تسبب الحادث في الحاق أضرار بواجهة الحافلة لكنه لم يخلف خسائر بشرية.

و حسب مصادر محلية، كانت هذه الحافلة في طريقها الى مدينة مارتيل ، وهي من النوع الجيد و مزودة بعجلات ممتازة، مشيرة الى أن الانزلاق نتج عن وجود بقايا المحروقات المنبعثة من السيارات و هو ما يتسبب في انزلاقات كثيرة على الطريق مع نزول أولى قطرات المطر.

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