بالتفاصيل : منع 20 حارس أمن مطرودين من الاحتجاج أمام إدارة الحموشي

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

علم موقع " أخبارنا المغربية " من مصادر خاصة أن السلطات الأمنية بمدينة الرباط، أقدمت أمس على منع وقفة احتجاجية كان من المزمع أن يخوضها عدد من حراس الأمن " المطرودين " من مركز تكوين الشرطة، أمام إدارة الحموشي بالرباط، من أجل التنديد بما وصفه أحد الموقوفين بـ " الطرد التعسفي " .

وبحسب ما نشره أحد رجال الأمن المطرودين عبر حسابه الخاص بالفيسبوك ، فهم لا يعرفون لحدود الساعة سبب طردهم خاصة أنهم قضوا ستة أشهر من التداريب الخاصة داخل مركز الشرطة بالقنيطرة ، كما أنجزوا كل الإجراءات الإدارية والقانونية، وكانوا ينتظرون فقط تعيينهم الرسمي ، قبل أن تباغثهم إدارة الأمن بإشعارات بالطرد.

المطرودون وفور منع وقفتهم الاحتجاجية ، قصدوا مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ، طلبا للمؤازرة ، حيث من المقرر حسب نفس المصدر أن تنظر الجمعية المذكورة في هذا الطلب ، قصد بحث الإجراءات القانونية المزمع سلكها في هذا الباب .

جدير بالذكر أن رجال الأمن الموقوفين يعتزمون بحسب منشورات أحدهم ، خوض كل الأشكال النضالية المتاحة من اجل استرداد حقهم في الشغل ، و كذا مطالبتهم بتبرير إدارة الحموشي لقرار الطرد الصادر في حقهم .