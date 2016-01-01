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هذه هي صورة رسالة التعزية التي بعثها الملك محمد السادس لبنكيران

بواسطة أخبارنا المغربية 17 دقيقة مضت
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هذه هي صورة رسالة التعزية التي بعثها الملك محمد السادس لبنكيران

أخبارنا المغربية 

قامت الصفحة الرسمية للأمين العام للعدالة و التنمية عبدالإله بنكيران بنشر نسخة مصورة للرسالة التي بعثها الملك محمد السادس لبنكيران يقدم فيها تعازيه بعد وفاة والدته ليلة الاثنين الماضي.

و عبر العديد من الفايسبوكيين بشكل الرسالة التي كتبت بخط بخط عربي أصيل على ورق مزخرف، حيث تمت مشاركتها في العديد من الصفحات الفايسبوكية.

و كان الملك قد ابتدأ رسالته بالعبارات التالية :"جلالة ملك المغرب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، خديمنا الأرضى ومحب جنابنا الشريف الأستاذ عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة".

 

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