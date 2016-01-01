الدرك الملكي يحجز 2000 لتر من ماء الحياة و معدات للتقطير
تمكنت عناصر الدرك الملكي ببيوكرة، التابعة للقيادة الجهوية بأكادير، أول أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في الاتجار بالمخدرات وتصنيع وتسويق ماء الحياة.
وعلم اليوم السبت لدى السلطات المحلية لولاية أكادير أن عملية تفتيش منزلي مكنت من اكتشاف وحجز 2000 لتر من ماء الحياة وكمية من المخدرات ومعدات للتقطير ومبلغ مالي متحصل من بيع المخدرات.
وأفاد المصدر أنه تم تقديم الأضناء للعدالة بأمر من النيابة العامة المختصة فيما أحيلت المخدرات والمعدات المحجوزة على المصالح المختصة.
وخلص المصدر الى أن التحقيق يتواصل لتحديد هوية وتوقيف شركاء محتملين.
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