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مؤشر "غلوبال فاير" : المغرب خامس أقوى جيش بالمنقطة العربية

بواسطة أخبارنا المغربية 24 دقيقة مضت
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مؤشر "غلوبال فاير" : المغرب خامس أقوى جيش بالمنقطة العربية

 

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

 جاء المغرب في المرتبة الخامسة كأقوى جيش في المنطقة العربية، و57 على المستوى العالمي من أصل 123 بلدا شملهم الترتيب وفق مؤشر "globalfirepower"، وذلك للامتلاك الجيش المغربي لترسانة عسكرية متنوعة تتوزع بين الدبابات التي يصل عددها لـ1276، والمدرعات المقاتلة التي يصل عددها لـ2348، و192 مدفعية مقاتلة، و72 صاورخ مضاد للهجمات، و 50 طائرة هجومية، و158 طائر للنقل، و128 طائرة هيليكوبتر، بالإضافة إلى 3 فرقاطات.

وأشار المؤشر ذاته، أن الجيش المغربي، يتوفر على ما مجموعه 12 مليون و230 ألف شخص، بميزانية تقدر بـ3 مليار و400 مليون دولار، محتلا بذلك المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد كل من مصر التي احتلت المرتبة الأولى، والسعودية صاحبة المرتبة الثانية، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة، فسوريا في المرتبة الرابعة.

أما على الصعيد العالمي، فقد احتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى، تلاه الجيش الروسي في المرتبة الثانية، فالصيني في المرتبة الثالثة، ثم الهندي في المرتبة الرابعة، والفرنسي في المرتبة الخامسة.

 

 

 

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