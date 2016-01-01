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هكذا رد بوخبزة على تشكيك الرميد بحالته النفسية

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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هكذا رد بوخبزة على تشكيك الرميد بحالته النفسية

أخبارنا المغربية 

الأمين بوخبزة، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، ووكيل لائحة مستقلة لانتخابات 7 أكتوبر بتطوان، لم يكتم غيضه بعد وصفه من طرف المصطفى الرميد، وزير العدل، عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، بـ"الحالة النفسيةّ التي يطلب من الله شفاءها".

وقال بوخبزة لـ"الصباح" إن الرميد فقد حياده وزل حين رماه بالحمق وغياب العقل وانعدام التوازن النفسي، متسائلا إذا ما كان عضو لجنة الإشراف "توصل بتقارير طيبة من مجموعة أطباء نفسانيين وعدول وتقاة وأهل اختصاص، أو استرشد برأي جمع غفير من الإخوان والأخوات الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب"، حسب تعبيره.

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