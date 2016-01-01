نواب مهددون بالسقوط لهذا السبب !!!

أخبارنا المغربية

تهدد ملفات ثقيلة بسقوط نواب جدد، حيث تتداول كواليس "البيجيدي" و"البام" و"الاستقلال" وثائق وتسجيلات ستكون في انتظار النواب الجدد أمام المحكمة الدستورية مع بداية آجال الطعن في الانتخابات التشريعية المنتهية، وذلك من قبيل استعمال شكايات كيدية في "مناطق الكيف"، وأرقام خيالية مصاريف حملة وصلت إلى مليارين.

و قالت صحيفة الصباح في عددها الصادر غدا، أن الحسين الحنصالي، البرلماني السابق عن حزب رئيس الحكومة بدائرة بني ملال، اتهم أحد خصومه بصرف أكثر من مليارين في الحمل الانتخابية.

و في سياق متصل، أكد العربي المحرشي، عضو المكتب السياسي، لـ"البام"، أن اتهام حزب "المصباح" بمدينة وزان لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الحزب قدم العديد من الشكايات إلى وكيل الملك بشأن توزيع مناشير للحزب تحمل خاتما مزورا باسم قائد، بالإضافة إلى طبع آية قرآنية على منشور لمرشحة الحزب؛ وهي الشكايات التي تم حفظها من قبل النيابة العامة بأمر من وزير العدل والحريات.

وقال لمحرشي إن الحزب لن يسكت عن تواطؤ وزير العدل الذي تدخل لحفظ شكايات الحزب، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية اعتاد توجيه الاتهامات إلى كل مؤسسات الدولة والإساءة إليها.