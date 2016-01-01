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رئيس حكومة كتالونيا يلغي زيارته للمغرب و ضغوطات إسبانية وراء الإلغاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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رئيس حكومة كتالونيا يلغي زيارته للمغرب و ضغوطات إسبانية وراء الإلغاء

أخبارنا المغربية - متابعة 

في عددها ليوم الإثنين فاتح ماي ، أفادت يومية " المساء " ، نقلا عن مصادر دبلوماسية ، أن المغرب أخبر رئيس حكومة كتالونيا بإلغاء الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها هذا الشهر رفقة رئيس الحكومة الفلمنكية في بلجيكا.

و اعتبرت مصادر ذات اليومية ، أن الأمر يتعلق بضغوطات مارستها الحكومة الإسبانية على المغرب ، بعدم عقد أي لقاءات ذات طابع سياسي مع الكتالونيين.

و أوضح ذات المصدر ، أن الحكومة الإسبانية نزلت بكل ثقلها من أجل إقناع المسؤولين المغاربة بضرورة إلغاء زيارة رئيس الحكومة الكتالونية ومن معه.

 
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