رئيس حكومة كتالونيا يلغي زيارته للمغرب و ضغوطات إسبانية وراء الإلغاء
أخبارنا المغربية - متابعة
في عددها ليوم الإثنين فاتح ماي ، أفادت يومية " المساء " ، نقلا عن مصادر دبلوماسية ، أن المغرب أخبر رئيس حكومة كتالونيا بإلغاء الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها هذا الشهر رفقة رئيس الحكومة الفلمنكية في بلجيكا.
و اعتبرت مصادر ذات اليومية ، أن الأمر يتعلق بضغوطات مارستها الحكومة الإسبانية على المغرب ، بعدم عقد أي لقاءات ذات طابع سياسي مع الكتالونيين.
و أوضح ذات المصدر ، أن الحكومة الإسبانية نزلت بكل ثقلها من أجل إقناع المسؤولين المغاربة بضرورة إلغاء زيارة رئيس الحكومة الكتالونية ومن معه.
شاشة أخبارنا
هذا ما وقع لفرنسية تستدرج الرجال لممارسة الجنس ببيتها في مراكش
أخبارنا المغربية : متابعة تعرضت مواطنة فرنسية للسرقة بمدينة مراكش ، حيث تفاجأت زوال الجمعة 28 أبريل الجاري باختفاء صندوق حديدي من منزلها، زعمت أنه كان ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟