الملك يعود مجددا إلى تطوان وسيلفي جماعي لمواطنين معه

أخبارنا المغربية: تطوان

بعد بضعة أيام قضاها بعاصمة النخيل مراكش، عاد العاهل المغربي إلى شمال المملكة وتحديدا إلى مدينة تطوان حيث شوهد أكثر من مرة وهو يتجول بسيارته المكشوفة بشوارع المدينة وبدون بروتوكول.

هذا وقد انتشرت صورة جديدة تجمع عددا من المواطنين بالملك محمد السادس بالطريق الدائري للمدينة، حيث حصدت على عدد كبير من التعليقات بسبب عفويتها وما تظهره من حب الشعب المغربي لملكه.