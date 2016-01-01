بوانو يرفض لقاء رئيس مجلس النواب اليوم بشأن ادعاءات جريدة الأحداث وهذا رده

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أكدت مصادر من داخل العدالة والتنمية أن رئيس الفريق البرلماني للحزب رفض رسميا لقاء رئيس مجلس النواب الذي استدعاه من أجل عقد اجتماع للتطرق لموضوع ادعاءات يومية الأحداث المغربية التي اتهمته بربط علاقة جنسية مع زميلته في الحزب والبرلمان اعتماد الزاهيدي.

وحسب ذات المصدر، فإن بوانو بعث برسالة رسمية موقعة باسمه وصفته إلى الطالبي العلمي يخبره فيها أن صبغة الرسمية التي أضفاها هذا الأخير على الاجتماع الذي كان منتظرا اليوم على الساعة 11 صباحا تستدعي توصله بمراسلة كتابية لا بمكالمة هاتفية، وبالتالي فإنه سيمتنع عن الاستجابة إلى ذلك الحين.