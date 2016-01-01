بالفيديو : مطاردة هوليودية لمهاجر افريقي يتجول عاريا بسلا و يعتدي على المارة بالضرب

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداول فيسبوكيون شريط فيديو خطير ، يوثق لاحداث استثنائية عاشتها مدينة سلا يوم أمس ، بعدما أقدم مهاجر افريقي على التجول باحد شوارع المدينة عاريا تماما .

الامر الذي اثار حفيظة المارة ، و انكروا عليه فعلته الشنيعة ، حيث حالوا ثني عن ذلك ، لكنه سرعان ما واجه هذه المطالب بالعنف ، فقام بضرب أحد الشباب ، في مشاهد تحيلنا على عصور الجاهلية …

لنشاهد الفيديو ، و نعتذر عن بعض اللقطات المخلة ( الفيديو ) :







