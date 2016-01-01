سلفيون يستنكرون موقف القباج بخصوص تفكيك خلية "10 نساء داعشيات"

أخبارنا المغربية

عبرت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" عن أسفها بخصوص تعليق السلفي حماد القباج على حائط صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بخصوص تفكيك ما بات يعرف إعلاميا بـ"خلية 10 نساء" مواليات لتنظيم داعش الإرهابي.

و أوضحت اللجنة أن القباج نصب نفسه قاضيا وقام بإدانة مسبقة لثلة من "الفتيات العفيفات" في تماه تام مع الرواية الرسمية، التي وضفها البلاغ بالمضخمة للأجهزة الأمنية الرامية لتوجيه القضاء والرأي العام، مشيرة إلى أن مجريات التحقيق لم تنته حتى يقول القضاء كلمته، مطالبة إياه في ذات الوقت بالاعتذار.

واستنكرت اللجنة المشتركة، في بيان صادر عنها، استعجال القباج في تفاعله مع القضية بشكل سلبي، كما استغربت عدم تحليه بخلق التثبت والتبين، لتدين تطاوله على أعراض ثلة من نساء المسلمين العفيفات باتهامهن بغير حق بناء على ظنون.

كما دعا البيان القباج إلى أن يتقي الله في بنات المسلمين، وأن يشغل نفسه بما ينفع، و يترك القضايا التي لا قبل له بها لأهلها، موضحاً أنه على القباج أن يدفع عن نفسه تهمة التطرف والغلو التي حرمته على ضوئها وزارة الداخلية من الترشح لمجالس التشريع بعيدا عن مآسي المستضعفين و المستضعفات من أبناء الصحوة الإسلامية.