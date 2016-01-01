تعطل موقع السكك الحديدية عشية افتتاح مولاي رشيد لقطار المناخ تسبب في غضب جهات عليا على لخليع

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تعطل الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسكك الحديدية عشية إعطاء الانطلاقة لقطار المناخ من طرف الأمير مولاي رشيد، الأمر الذي جعل ربيع لخليع في فوهة البركان أمام غضبة جهات عليا في الدولة.

و في التفاصيل تقول يومية المساء، أن لخليع واجه غضبة عنيفة من طرف جهات عليا في الدولة، مساء يوم أمس الخميس، بعدما تعذر على مستعملي الهواتف النقالة فتح الموقع الإلكتروني للمكتب قبل أيام فقط من انطلاق مؤتمر المناخ بمدينة مراكش.

و تلقى لخليع استفسارا من جهات عليا في الدولة حول أسباب تعطل الموقع الإلكتروني، بينما كان من المفترض أن يكون في واجهة المواقع التي تغطي افتتاح الأمير مولاي رشيد لقطار المناخ بمحطة الرباط أكدال، مساء أمس الخميس، بل إنه، تردف المصادر نفسها، يشكل واحدا من المكونات الأساسية لإنجاح قمة المناخ المقبلة التي ستحتضنها مراكش.

و سارع لخليع إلى استنفار طاقمه المعلوماتي من أجل إصلاح العطب الذي أصاب الموقع الإلكتروني، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى ساعات متأخرة من الليل، بينما بقيت خدمة البحث عن مواعيد القطارات عبر الرسائل النصية معطلة طوال اليوم، ولم يستطع المكتب أن يعالجها.