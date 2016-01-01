ألمانيا تقرر منح طالبي اللجوء المغاربة هذا المبلغ من أجل العودة إلى المغرب

أصبح بإمكان المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوءهم في ألمانيا الحصول على مساعدة مالية من الدولة الألمانية لتسهيل ظروف العودة إلى أوطانهم، وإلا فإنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة الترحيل الإجباري وبدون مقابل أيضا، حيث سيكون ابتداء من فبراير 2017 بإمكان حتى لطالبي اللجوء الذين لم يُبث بعدُ في ملفاتهم الاستفادة من برنامج العودة إلى الوطن.

برنامج دعم العودة يقدم مساعدة حقيقية لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم قبل الترحيل الإجباري. إذ يمكن لهم الحصول على مساعدة مالية لتغطية تكاليف السفر والاندماج من جديد في وطنهم، وفور اتخاذ اللاجئ لقرار العودة، يتم بحث إمكانيات الدعم المختلفة للعودة في إطار حديث شخصي معه، وفي حال رجوعه إلى ألمانيا فإنه ملزم برد دفع تلك الأموال.

يقدم مكتب الهجرة واللاجئين مبلقا يصل إلى 1.200 يورو لمن يتراجع عن تقديم طلب اللجوء، ويحصل الأطفال حتى سن 12 عاما على 600 يورو، كما تتلقى العائلات التي يتجاوز أعضاؤها أربعة أشخاص على 500 يورو إضافية.

أما بالنسبة لطالبي اللجوء من دول المغرب العربي وبلدان إفريقية أخرى ومن روسيا أو دول آسيوية مثل الهند أو سريلانكا فإنهم يحصلون على 300 يورو،ما يقارب 3200 درهم، والأطفال على نصف المبلغ، الحد الأقصى للعائلة الواحدة يصل إلى 900 يورو، حوالي 9600 درهم.

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