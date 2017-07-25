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عاجل...محتجون بأغبالة يرشقون القوات العمومية بالحجارة وإصابة 20 عنصر  8 جروحهم خطيرة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الصورة من الأرشيف الصورة من الأرشيف

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر "أخبارنا" أن محتجين من ساكنة أغبالة اقليم بني ملال ، رشقوا صباح اليوم الثلاثاء القوات العمومية بالحجارة ، وأصابوا حوالي 20 عنصرا ، حيث تم نقل 8 حالات إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، وصفت جروحهم بالخطيرة ، 4 دركيين و4 من القوات المساعدة ، تعرضوا إلى كسور على مستوى القدم والساق والكتف والمفصل.

وكانت ساكنة أغبالة قد دخلت في وقفة احتجاجية منذ صباح أمس الاثنين ،واستمرت إلى وقت متأخر من الليل واستأنفت صباح اليوم الثلاثاء ، إلا أن بعض المحتجين خرجوا عن إطار السلمية وقذفوا القوات العمومية بالحجارة وهو ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة .

وتطالب الساكنة المحتجة بتخفيض تسعيرة الربط بالماء والكهرباء مراعاة لظروفهم الاجتماعية ، لاسيم أن أغلبهم يعيش حياة فقر ولا يقوى على مصاريف الربط التي تفرضها لاراديت والمكتب الوطني للكهرباء.

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1 | احمد
العصا
الى متى سيبقى الأمن الوطني عرضة للرشق بالحجارة يجب إعطاء الأوامر لرجال الأمن الحزم مع الفوضويين
مقبول مرفوض
-3
تقرير كغير لائق 2017/07/25 - 02:15
2 | محمد
لا حول ولا قوة الا بالله اليس في الريف رجل رشيد يثني الناس على هذه الحماقات
مقبول مرفوض
-8
تقرير كغير لائق 2017/07/25 - 02:21
3 |
وشحال ديال المواطنين تضربو وتهرسو ولاهادوك مكتهدروشي عليهوم وراه هادشي غير كدوب باش تجبرو السبب للقمع والضروباينة السياسة ديال المخزن المجرم
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2017/07/25 - 03:03
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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