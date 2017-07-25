عاجل...محتجون بأغبالة يرشقون القوات العمومية بالحجارة وإصابة 20 عنصر  8 جروحهم خطيرة

الصورة من الأرشيف

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر "أخبارنا" أن محتجين من ساكنة أغبالة اقليم بني ملال ، رشقوا صباح اليوم الثلاثاء القوات العمومية بالحجارة ، وأصابوا حوالي 20 عنصرا ، حيث تم نقل 8 حالات إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، وصفت جروحهم بالخطيرة ، 4 دركيين و4 من القوات المساعدة ، تعرضوا إلى كسور على مستوى القدم والساق والكتف والمفصل.

وكانت ساكنة أغبالة قد دخلت في وقفة احتجاجية منذ صباح أمس الاثنين ،واستمرت إلى وقت متأخر من الليل واستأنفت صباح اليوم الثلاثاء ، إلا أن بعض المحتجين خرجوا عن إطار السلمية وقذفوا القوات العمومية بالحجارة وهو ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة .

وتطالب الساكنة المحتجة بتخفيض تسعيرة الربط بالماء والكهرباء مراعاة لظروفهم الاجتماعية ، لاسيم أن أغلبهم يعيش حياة فقر ولا يقوى على مصاريف الربط التي تفرضها لاراديت والمكتب الوطني للكهرباء.