العماري يلجأ لحلول ترقيعية من أجل إطفاء غضب العطشى في جبال شفشاون

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

عقد رئيس جهة طنجة تطوان المسيمة اجتماع عمل مع عدد من رؤساء الجماعات القروية التابعة لإقليم شفشاون والتي بات سكانها يعانون بشكل كبير جراء النقص الكبير في الماء الصالح للشرب الذي يعصف بالإقليم .

هذا وبعد الاستماع إلى مداخلات المعنيين بالأمر والتعرف على الإمكانيات المتاحة ميدانيا، قرر العماري اللجوء إلى حل ترقيعي يتمثل في شراء خزانات مياه وجعلها تحت تصرف الجماعات المتضررة، في انتظار الوصول إلى حل جذري بالتنسيق مع القطاع الحكومي الوصي.

للإشارة فإن شبح العطش التام بات يهدد عددا كبيرا من دواوير شفشاون مما تطلب تدخلا فوريا لإنقاذ الساكنة .