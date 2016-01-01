الزفزافي يكشف عن الحالة الصحية السيئة التي يوجد عليها المعتقل ربيع الأبلق
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أكد ناصر الزفزافي الوجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء الأخبار التي تحدثت عن تدهور خطير للحالة الصحية للمعتقل الآخر ربيع الأبلق.
وقال الزفزافي ، حسب ما نقله عنه منسق عائلات معتقلي حراك الريف، أن الأبلق يوجدحاليا في وضع حرج بسبب إصراره على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام، حيث رفض كل محاولات إقناعه بالعدول عن قراره وتعليق الإضراب عن الطعام إسوة بزملائه.
وطالب الزفزافي بضرورة الضغط على الأبلق وإقناعه بوقف الإضراب وإلا فإن حياته ستكون معرضة لخطرر حقيقي في الأيام القليلة القادمة.
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