الزفزافي : أوقفنا الإضراب عن الطعام وننتظر مبادرة من الجهة الأخرى

أخبارنا المغربية

كشف فريد الحمديوي منسق لجنة معتقلي الريف أن ناصر الزفزافي قال :"لقد أبدينا عن حسن نيتنا بعد أن أوقفنا إضرابنا عن الطعام، وننتظر مبادرة بحسن نية من الجهة المقابلة، ونرحب بجميع المبادرات الجادة والمسؤولة..".

وأضاف الزفزافي : "لا يمكن لأي أحد أن يتحدث باسمي كيفما كان وايا كان، فالشخص الوحيد الذي اعبر له عما سيصرح به باسمي هو والدي".