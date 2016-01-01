الزفزافي : أوقفنا الإضراب عن الطعام وننتظر مبادرة من الجهة الأخرى
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كشف فريد الحمديوي منسق لجنة معتقلي الريف أن ناصر الزفزافي قال :"لقد أبدينا عن حسن نيتنا بعد أن أوقفنا إضرابنا عن الطعام، وننتظر مبادرة بحسن نية من الجهة المقابلة، ونرحب بجميع المبادرات الجادة والمسؤولة..".
وأضاف الزفزافي : "لا يمكن لأي أحد أن يتحدث باسمي كيفما كان وايا كان، فالشخص الوحيد الذي اعبر له عما سيصرح به باسمي هو والدي".
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