الرئيسية | حوادث وقضايا | الملك محمد السادس يتدخل في قضية رضيعة مستشفى الهاروشي و هذا ما أمر به

الملك محمد السادس يتدخل في قضية رضيعة مستشفى الهاروشي و هذا ما أمر به

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الملك محمد السادس يتدخل في قضية رضيعة مستشفى الهاروشي و هذا ما أمر به الملك محمد السادس يتدخل في قضية رضيعة مستشفى الهاروشي و هذا ما أمر به

أخبارنا المغربية :

أمر الملك محمد السادس بتخصيص هبة مالية لعائلة الرضيعة التي تم العثور عليها اليوم الاربعاء قرب قنصيلة روسيا بالدار البيضاء، بعد أسبوع تقريبا من سرقتها بمستشفى الهاروشي من طرف سيدة ادعت أنها ممرضة .

و وفق مصادر عليمة، أشرف على تسليم الرضيعة لأسرتها و كذا الهبة المالية،  المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بحضور والي الدار البيضاء وعامل آنفا ووالي أمن المدينة ، كما تكلف الملك شخصيا بمصاريف علاج الرضيعة.

 

مجموع المشاهدات: 4295 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات