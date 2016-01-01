الملك محمد السادس يتدخل في قضية رضيعة مستشفى الهاروشي و هذا ما أمر به
أخبارنا المغربية :
أمر الملك محمد السادس بتخصيص هبة مالية لعائلة الرضيعة التي تم العثور عليها اليوم الاربعاء قرب قنصيلة روسيا بالدار البيضاء، بعد أسبوع تقريبا من سرقتها بمستشفى الهاروشي من طرف سيدة ادعت أنها ممرضة .
و وفق مصادر عليمة، أشرف على تسليم الرضيعة لأسرتها و كذا الهبة المالية، المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بحضور والي الدار البيضاء وعامل آنفا ووالي أمن المدينة ، كما تكلف الملك شخصيا بمصاريف علاج الرضيعة.
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