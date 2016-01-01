مؤلم : أربعيني من الرعاة الرحل يلقى مصرعه في حادثة سير ويترك وراءه 7 أطفال توائم
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
هي قصة مؤلمة للراعي محمد الساكن بتاكلفت اقليم أزيلال، فقد بدأت حكاية الرجل بعد ان عزم هو و ابنته البالغة 16 سنة الرحيل الى تالوين ناحية ورزازات ، قصد الرعي بماشيته هناك تاركا وراءه زوجة وثلات ازواج من التوائم ،أي المجموع سبعة اولاد كلهم صغار.
محمد في عقده الرابع كان في مهمة للتبضع من وسط المدينة حيث دهسته سيارة فأردته قتيلا على الفور ، وبعد وضعه في قسم الاموات هناك بوارزازات ، تمكن رجال الدرك الملكي من الوصول الى هويته ، وتأكدوا أن أصله من تكلفت.
وينتظر جيرانه بتاكلفت وصول جثمانه هو وماشيته وابنته البكر التي لازالت في تالوين ،و لم تعلم أن والدها قد لقي مصرعه .
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