قتيلان وجريحان في وضعية صعبة حصيلة حادثة مميتة بالطريق السيار بين الرباط والبيضاء
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
قتيلان وجريحان في وضعية صعبة جدا ، حصيلة أخرى تنضاف إلى الأرقام التي يتم عدها بشكل يومي بسبب حرب الطرقات التي لازالت تحصد مزيدا من الأرواح بفعل السرعة و التهور و عدم احترام القانون.
في ذات السياق ، عاش الطريق السيار ظهر اليوم ، بين الصخيرات و تمارة ، فصول حادثة سير مميتة ، أودت بحياة شخصين ، فيما نقل آخران في وضعية حرجة ، على وجه السرعة إلى مستشفى ابن سيناء .
شهود عيان أكدوا لـ " أخبارنا المغربية " أن الحادث نجم عن الإفراط في السرعة ،بالإضافة إلى التساقطات المطرية التي ساهمت في اصطدام شاحنة لنقل السلع بشاحنة أخرى لنقل المواد الصخرية ، حيث وجدت عناصر الوقاية المدنية صعوبة كبيرة في استخراج الضحايا من وسط الشاحنة بفعل قوة الاصطدام.
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