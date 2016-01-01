خوفا من الفضيحة، فتاة تلجأ إلى طريقة غير متوقعة لتمنع خليلها من نشر صورها المثيرة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
شهدت مدينة أصيلة واقعة خطيرة بعدما تعرض شاب في مقتبل العمر لاعتداء مفاجئ من طرف مجهولين قاموا بضربه وسلبه ما بحوزته.
الأمر يبدو للوهلة الأولى عملية "كريساج " عادية، إلا أن القبض على أحد المعتدين سيكشف عن تفاصيل مثيرة حول الواقعة، حيث أكد المتهم أنهم اختاروا ضحيتهم بتوصية من فتاة، هذه الأخيرة كانت تجمعها علاقة حميمية مع الضحية، إلا أنه شرع على ما يبدو في ابتزازها بصورها الفاضحة التي التقطها لها، فما كان منها إلا أن استدرجته لمكان خال واتفقت مع "بلطجية" للتهجم عليه وسلبه الهاتف النقال الذي يحتوي على الصور.
شاشة أخبارنا
هكذا تسببت عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي في شقاق بين الجزائر و البوليساريو
يوجد اختلاف في التقييم بين الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي، إذ تفضل الأولى عدم العودة أو على الأقل تشديد الشروط بينما ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟