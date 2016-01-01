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فلتنا من فاجعة... اصطدام عنيف بين حافلة لنقل الركاب ودراجة "تريبورتور" وهذا ماوقع

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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فلتنا من فاجعة... اصطدام عنيف بين حافلة لنقل الركاب ودراجة "تريبورتور" وهذا ماوقع

أخبارنا المغربية - جمال مايس    

وقعت عصر اليوم الأحد بمنطقة العيايطة اقليم بني ملال ، حادثة سير خطيرة ، حيث أدى اصطدام عنيف بين حافلة للنقل القروي الحضري وبين دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" إلى إنقلاب الأخيرة واصابة سائقها بجروح متفاوتة الخطورة ، فيما أصيب ركاب الحافلة بالهلع والذعر .

وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي وفتحوا التحقيق وأجروا المعاينة اللازمة من أجل تحديد المسؤوليات.

الحادثة كادت تكون فاجعة لو كان التريبورتور يحمل هو الاخر الركاب ، وكانت ستعاد فاجعة الدار البيضاء التي أزهقت أرواحا بريئة ، وهو ما يدفع السلطات لمحاربة ظاهرة النقل السري في جميع المدن والحد من تهور بعض السائقين.

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