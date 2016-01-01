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منع امريكية مسلمة من السباحة بـ"البوركيني" في أحد مسابح البيضاء و هذا رد فعلها (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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منع امريكية مسلمة من السباحة بـ"البوركيني" في أحد مسابح البيضاء و هذا رد فعلها (فيديو)

أخبارنا المغربية : 

تداولت عدد من الصفحات الفايسبوكية فيديو لمسلمة امريكية ، و هي تشتكي من منعها من السباحة بلباس "البوركيني" بأحد مسابح الدارالبيضاء.
و حسب الفيديو، اكدت المشتكية أنها جاءت للمسبح و هي ترتدي ما يصطلح عليه باللباس الشرعي الخاص بالسباحة، لكنها تفاجأت بمنعها من طرف مسؤولي المسبح ، حيث استغربت واصفة المغرب بأنه بلد اسلامي ولايجب ان يمنع هذا اللباس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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