منع امريكية مسلمة من السباحة بـ"البوركيني" في أحد مسابح البيضاء و هذا رد فعلها (فيديو)

أخبارنا المغربية :

تداولت عدد من الصفحات الفايسبوكية فيديو لمسلمة امريكية ، و هي تشتكي من منعها من السباحة بلباس "البوركيني" بأحد مسابح الدارالبيضاء.

و حسب الفيديو، اكدت المشتكية أنها جاءت للمسبح و هي ترتدي ما يصطلح عليه باللباس الشرعي الخاص بالسباحة، لكنها تفاجأت بمنعها من طرف مسؤولي المسبح ، حيث استغربت واصفة المغرب بأنه بلد اسلامي ولايجب ان يمنع هذا اللباس.