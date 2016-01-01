برشلونة يرفض هدية ايبار و يسقط أمام سلتا فيغو برباعية

فشل برشلونة في انتزع صدارة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، إثر خسارته من مضيفه سلتا فيغو 3-4، اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة السابعة من المسابقة، والتي شهدت صعود أتلتيكو مدريد لقمة الترتيب عقب فوزه على فالنسيا 2-0 مستغلاً تعادل ريال مدريد مع إيبار 1-1.

وأنهى سيلتا فيغو الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة، إذ تقدم بهدف في الدقيقة 22 عندما أخطأ حارس برشلونة تير شتيغن ومرر كرة استغلها لاعبو سلتا فيغو، قطعها أياغو أسباس قبل أن يمرر كرة بينية رائعة لبيون سيستو الذي استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت مرمى الألماني.

وفي الدقيقة 31 أضاف إياغو أسباس الهدف الثاني لسلتا فيغو عندما انطلق بالكرة حتى وصل إلى حدود منطقة جزاء برشلونة وسدد كرة أرضية قوية فشل تير شتيغن في التصدي لها.

بعدها بدقيقتين أضاف سيلتا فيغو الهدف الثالث عندما حصل ثيو بونغوندا على الكرة على حدود منطقة جزاء برشلونة، ومرر كرة عرضية لأسباس ليتدخل جيريمي ماثيو مدافع برشلونة لإبعادها إلا أن الكرة سكنت مرماه.

وفي الشوط الثاني قلص جيرارد بيكيه الفارق بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 58، عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى ارتقى إليها بيكيه وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 64 أحرز نيمار الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة جزاء احتسبها الحكم، نتيجة عرقلة أندريه غوميز من جانب لاعب سلتا سيرجي غوميز داخل منطقة الجزاء.

ووسط محاولات برشلونة لتقليص الفارق تمكن سلتا فيغو من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 77 عندما حاول تير شتيغن تمرير الكرة لأحد زملائه بالفريق لتصطدم برأس بابلو هيرنانديز قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن وتدخل إلى مرمى برشلونة.

لم ييأس فريق برشلونة وتمكن من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 87 عندما توغل دينيس سواريز من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية إرتقى إليها جيرارد بيكيه وقابلها بضربة رأس مسجلاً الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد برشلونة عند 13 نقطة في المركز الرابع.