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بالفيديو: نيمار يتشاجر مع زميله سيميدو و يغادر تدريبات برشلونة بحضور فالفيردي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو: نيمار يتشاجر مع زميله سيميدو و يغادر تدريبات برشلونة بحضور فالفيردي

أخبارنا المغربية - ع. الوزاني

لم يكمل البرازيلي نيمار تدريبات فريقه برشلونة اليوم الجمعة، في ميامي، بعد مشاجرة مع زميله الجديد في الفريق، البرتغالي نيلسون سيميدو، بحسب ما أوردته "دايلي ميل" البريطانية.

و تبادل اللاعبان الشتائم حسب موقع قناة "كواترو" قبل أن يتدخل باقي الزملاء من أجل تهدئة الوضع ، و لا يعرف ان كان المدرب فالفيردي قد طرد نيمار من التداريب أم أن الاخير انسحب غضبا مما وقع.

و يلاقي برشلونة غريمه ريال مدريد في مدينة ميامي الأمريكية ، الأحد المقبل، ضمن بطولة الكأس الدولية الودية، التي تدخل في اطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

 

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