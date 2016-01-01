الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | الجامعة تصفع مهاجم نهضة بركان بعقوبة رادعة

الجامعة تصفع مهاجم نهضة بركان بعقوبة رادعة

بواسطة و.م.ع 21 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الجامعة تصفع مهاجم نهضة بركان بعقوبة رادعة

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب اجتماعها اليوم الخميس، قرارا تأديبيا في حق دايو يوسوفو لاعب فريق نهضة بركان، وذلك لسلوكه اللاأخلاقي اتجاه الجمهور أثناء اللقاء الرياضي الذي جمع فريق نهضة بركان بضيفه الوداد البيضاوي، برسم المباراة المؤجلة عن الدورة الرابعة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول. 

 

وذكر بلاغ للجامعة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية قررت توقيف اللاعب دايو لأربع مباريات نافذة، "لسلوكه اللاأخلاقي اتجاه الجمهور" مع فرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم. 

 

وكانت لجنة الانضباط والروح الرياضية، التابعة لنادي نهضة بركان لكرة القدم، قررت بدورها، عقب اجتماعها في وقت سابق اليوم، توقيف المدافع دايو لمبارتين واحدة منها موقوفة التنفيذ مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما شجبت التصرف اللارياضي للاعب اتجاه الجمهور الزائر. 

 

كما قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف المهدي الباسل، لاعب فريق اتحاد الفتح الرياضي، لمباراة واحدة نافذة، وتوجيه إنذار لنادي شباب أطلس خنيفرة لاستعمال جمهور النادي للشهب النارية داخل الملعب. 

 

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)