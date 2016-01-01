الجامعة تصفع مهاجم نهضة بركان بعقوبة رادعة

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب اجتماعها اليوم الخميس، قرارا تأديبيا في حق دايو يوسوفو لاعب فريق نهضة بركان، وذلك لسلوكه اللاأخلاقي اتجاه الجمهور أثناء اللقاء الرياضي الذي جمع فريق نهضة بركان بضيفه الوداد البيضاوي، برسم المباراة المؤجلة عن الدورة الرابعة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول.

وذكر بلاغ للجامعة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية قررت توقيف اللاعب دايو لأربع مباريات نافذة، "لسلوكه اللاأخلاقي اتجاه الجمهور" مع فرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وكانت لجنة الانضباط والروح الرياضية، التابعة لنادي نهضة بركان لكرة القدم، قررت بدورها، عقب اجتماعها في وقت سابق اليوم، توقيف المدافع دايو لمبارتين واحدة منها موقوفة التنفيذ مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما شجبت التصرف اللارياضي للاعب اتجاه الجمهور الزائر.

كما قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف المهدي الباسل، لاعب فريق اتحاد الفتح الرياضي، لمباراة واحدة نافذة، وتوجيه إنذار لنادي شباب أطلس خنيفرة لاستعمال جمهور النادي للشهب النارية داخل الملعب.