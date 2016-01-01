بطولة القسم الثاني : نتائج مباريات السبت
في ما يلي نتائج مباريات الدورة الرابعة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني التي جرت منافساتها اليوم السبت: السبت:
الرشاد البرنوصي ................ مولودية وجدة 0-1.
نادي سريع وادي زم .......... رجاء بني ملال 1-1.
إتحاد تمارة ...................... إتحاد أيت ملول 1-0.
الوداد الفاسي ... الاتحاد الرياضي القاسمي 1-0.
-- الأحد (الساعة الثانية والنصف بعد الزوال):
شباب المسيرة - الراسينغ البيضاوي.
جمعية سلا - يوسفية برشيد.
الإتحاد الزموري للخميسات - المغرب الفاسي.
أولمبيك الدشيرة - وداد تمارة.
الترتيب :
لعب النقط :
1- جمعية سلا 13 22.
2- اتحاد ايت ملول 14 21.
-- مولودية وجدة 14 21.
--اتحاد سيدي قاسم 14 21.
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14- اتحاد تمارة 14 13.
-- وداد تمارة 13 13.
16- الرشاد البرنوصي 14 8.
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