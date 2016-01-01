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بطولة القسم الثاني : نتائج مباريات السبت

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 3 دقيقة مضت
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بطولة القسم الثاني : نتائج مباريات السبت بطولة القسم الثاني : نتائج مباريات السبت

في ما يلي نتائج مباريات الدورة الرابعة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني التي جرت منافساتها اليوم السبت: السبت: 

الرشاد البرنوصي ................ مولودية وجدة 0-1.

نادي سريع وادي زم .......... رجاء بني ملال 1-1.

إتحاد تمارة ...................... إتحاد أيت ملول 1-0.

الوداد الفاسي ... الاتحاد الرياضي القاسمي 1-0.

-- الأحد (الساعة الثانية والنصف بعد الزوال):

شباب المسيرة - الراسينغ البيضاوي.

جمعية سلا - يوسفية برشيد.

الإتحاد الزموري للخميسات - المغرب الفاسي.

أولمبيك الدشيرة - وداد تمارة. 

الترتيب :

لعب النقط : 

1- جمعية سلا 13 22.

2- اتحاد ايت ملول 14 21.

-- مولودية وجدة 14 21.

--اتحاد سيدي قاسم 14 21. 

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14- اتحاد تمارة 14 13.

-- وداد تمارة 13 13.

16- الرشاد البرنوصي 14 8. 

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