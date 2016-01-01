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الموت يحرم "الأسطورة" عبد المجيد الظلمي من أداء مناسك الحج

بواسطة أخبارنا المغربية 23 دقيقة مضت
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الموت يحرم "الأسطورة" عبد المجيد الظلمي من أداء مناسك الحج

أخبارنا المغربية - نوفل العمراني

توفي، مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء، اللاعب الدولي السابق عبد المجيد الظلمي عن سن ناهز 64 عاما.

وعلم لدى مصادر مقربة من الفقيد أن النجم السابق للمنتخب الوطني ونادي الرجاء البيضاوي أسلم الروح إثر أزمة صحية ألمت به.

وكانت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، قد اختارت الأسطورة الرجاوية ، ليكون ضمن اللائحة التي أنعم عليها الملك محمد السادس لزيارة الأراضي المقدسة و أداء مناسك الحج لهاته السنة والتي حدد عددها في عشرين رياضيا.

 
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