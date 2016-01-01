البطل المغربي اسماعيل لزعر يواجه الهولندي ريكو في نزال ناري (فيديو)
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
تشهد مدينة دن بوش الهولندية، في الـ 20 من شهر ماي المقبل، مواجهة نارية بين البطل المغربي في رياضة "الكيغ بوكسينغ" ، اسماعيل لزعر ، و الهولندي القوي ريكو فيرهوفن، في اطار السلسلة العالمية "الغلوري" للكيك بوكسينغ.
هذا النزال يعد مناسبة للبطل المغربي من أجل الثأر لمواطنه بدر هاري الذي تعثر في آخر نزال أمام ريكو ، شهر دجنبر من السنة الماضية ، بمدينة أوبرهاوزن الألمانية .
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