البطل المغربي اسماعيل لزعر يواجه الهولندي ريكو في نزال ناري (فيديو)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

تشهد مدينة دن بوش الهولندية، في الـ 20 من شهر ماي المقبل، مواجهة نارية بين البطل المغربي في رياضة "الكيغ بوكسينغ" ، اسماعيل لزعر ، و الهولندي القوي ريكو فيرهوفن، في اطار السلسلة العالمية "الغلوري" للكيك بوكسينغ.

هذا النزال يعد مناسبة للبطل المغربي من أجل الثأر لمواطنه بدر هاري الذي تعثر في آخر نزال أمام ريكو ، شهر دجنبر من السنة الماضية ، بمدينة أوبرهاوزن الألمانية .



