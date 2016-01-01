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البطل المغربي اسماعيل لزعر يواجه الهولندي ريكو في نزال ناري (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 42 دقيقة مضت
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البطل المغربي اسماعيل لزعر يواجه الهولندي ريكو في نزال ناري (فيديو)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

تشهد  مدينة دن بوش الهولندية، في الـ 20 من شهر ماي المقبل، مواجهة نارية بين البطل المغربي في رياضة "الكيغ بوكسينغ" ، اسماعيل لزعر  ، و الهولندي القوي ريكو فيرهوفن، في اطار السلسلة العالمية "الغلوري" للكيك بوكسينغ.

هذا النزال يعد مناسبة للبطل المغربي من أجل الثأر لمواطنه بدر هاري الذي تعثر في آخر نزال أمام ريكو ، شهر دجنبر من السنة الماضية ، بمدينة أوبرهاوزن الألمانية .


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