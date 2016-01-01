المغربي بوفال يسجل بروعة و يقود ساوثهامبتون الى ربع نهائي كأس الرابطة الانجليزية (فيديو)

صعد ساوثهامبتون لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، بفوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه سندرلاند اليوم الأربعاء.

وتقمص المغربي سفيان بوفال دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 66 .

وهو أول هدف له بالملاعب الانجليزية بعد عودته من اصابة خطيرة أخرت ظهوره رفقة فريقه الجديد الذي انضم اليه في الميركاتو الصيفي.

و ودع تشيلسي البطولة مبكرا، عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه ويستهام يونايتد في دور الستة عشر .

وافتتح شيخو كوياتي التسجيل لويستهام في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميله إيديميلسون الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما تكفل جاري كاهيل بتسجيل هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وثأر ويستهام بتلك النتيجة من خسارته 1 / 2 أمام تشيلسي في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم في شهر أغسطس الماضي.