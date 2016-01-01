مانشستر سيتي ينتصر في معركة ضم ظهير الريال
توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني بشأن ضم المدافع البرازيلي دانيلو.
ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن قيمة الصفقة ستصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، ليقترب اللاعب بشكل كبير من الرحيل عن الريال بعد عامين قضاهما مع الفريق في ظل اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشكل أكبر على داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن.
وانضم دانيلو إلى ريال مدريد قادماً من بورتو البرتغالي في 2015، لكنه بات على اعتاب الانتقال لسيتي الذي دخل في منافسة قوية مع تشيلسي ويوفنتوس، لكن سيتي قدم أعلى عرض مالي من بين الأندية الـ3.
وشارك دانيلو في 25 مباراة مع الريال في الموسم الماضي حيث يلعب دور البديل لكارفاخال.
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