رونالدو ينتظر مولوده الرابع من صديقته جورجينا
حامت الشكوك خلال الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كانت صديقة رونالدو عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز حاملاً بسبب بروز بطنها بشكل لافت. لكن رونالدو أكد صحة حمل صديقته لأحد مراسلي صحيفة "إلموندو" في حفل افتتاح أحد المطاعم الراقية في إبيزا الإسبانية، حيث أجاب رونالدو عن سؤال حول ما إذا كان سعيدا بحمل صديقته، بأنه "سعيد جدا بذلك".
وبذلك يكون رونالدو في انتظار طفله الرابع بعد كريستيانو رونالدو جونيور الذي يبلغ الآن من العمر سبع سنوات، والتوأم إيفا ماريا وماتيو اللذان وٌلدا في شهر يونيو/ حزيران الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي لم يستعن فيها أفضل لاعب في العالم بأم بديلة للإنجاب.
ويأتي خبر حمل صديقة رونالدو في وقت يواجه فيه "الدون" مشاكل مع مصلحة الضرائب الاسبانية، حيث تتهم السلطات الإسبانية اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، بإخفاء أرباحه من حقوق نشر صوره في حسابات بالخارج، وذلك للتهرب من دفع ضرائب وصلت قيمتها إلى ما يقارب الـ16 مليون دولار أمريكي.
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