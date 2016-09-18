رئيس "الفيفا" قريبا بالمغرب

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قرر السويسري جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم زيارة المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لتثمين العلاقات بين الجامعة و "الفيفا"

و ذلك في أفق تعاون مشترك بعد الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء بفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمقر الفيفا بزيوريخ.