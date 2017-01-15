حتى لا ''يغلبك'' البائع.. 5 حيل لشراء سيارة بأفضل سعر

عزيزي القارئ، إذا كنت تستعد لشراء سيارة جديدة، سواء أكانت هي الأولى التي ستمتلكها أو كان لديك سيارة من قبل وتريد شراء واحدة أخرى، وسواء كانت آخر تجارب الشراء تحمل ذكريات سيئة وسيارة أسوأ أو غير ذلك.

وبغض النظر عما إذا كنت تستعين بوسيط عند شراء سياراتك، أو تذهب إلى السوق مباشرة وتنهي الصفقة بنفسك، فيجب قبل كل ذلك أن تعلم أنه بمجرد أن يغلق باب غرفة التفاوض عليك أنت والبائع فإن الأمور إما أن تكون لصالحك وإما سيغلبك البائع بمهارته في تسويع السلع والقدرة على الإقناع.

وحتى لا يغلبك البائع هناك 5 حيل "تكتيكات" يقدمها لك موقع (Road & Track) المتخصص في صحافة السيارات لتفادي شراء سيارة متواضعة بسعر مبالغ فيه، أو حتى شراء سيارة غير التي كنت تنتوي شراءها، وهذه التكتيكات الخمس يمكن معرفتها عبر تصفح الآتي..

5- أدنى سعر

عند التحدث مع البائع فعلى الأغلب أول سؤال سيطرحه عليك، "ما هي ميزانيتك"، أو "ما هو المبلغ الذي تستطيع أن تدفعه شهريًا؟"، وللعلم فهذه أسهل الوسائل التي يضع بها مسئولي المبيعات الكرة في ملعب العميل ليتحدث عن المال ويستطيع هو أن يجذب لتدفع مبالغ أكبر من التي كنت تنوي دفعها.

وللتعامل مع هذا الموقف يمكن اتباع الآتي

1- قل للبائع "ما هو أدنى سعر يمكنك أن تقدمه أنت لي"

2- "أرني أنت الأسعار التي لديك، وبعدها سأحدد لك ميزانيتي"

وإذا كان بدًا أن تبيح عن ميزانيتك فمن الأفضل أن تقلل فيها من 10 إلى 20%.

4- مزايا إضافية

المزايا الإضافية بالسيارة ترفع من قيمتها بشكل كبير وتستنزف الكثير من الأموال، فالبلوتوث وفتحة السقف وتكييف المقاعد وتسخين عجلة القيادة، جميع ما سبق وأكثر قد لا تستخدم إلا في حدود ضيقة للغاية، ومع ذلك فإن شركات السيارات تسعى لبيع نوعيات سياراتها التي تحمل هذه المزايا لارتفاع أسعارها وفي الوقت ذاته يقومون بعمل عروض على السيارات التي تفتقر لهذه المزايا.

ولذلك إذا لم تكن مهتمًا بمثل هذه الرفاهيات، تجنب الحديث مع مسئول التسويق عن تلك الأشياء حتى لا تفتح له بابًا يحاول من خلاله إقناعك بشراء الفئة الأغلى سعرًا.

3- التأمين الإضافي

يعتبر التأمين الإضافي وبرامج الصيانة المختلفة عن البرنامج الأساسي، من أبرز البنود التي تمنح شركات السيارات هامش ربح أعلى، لذا تجنب الحديث عن هذه الخيارات المتاحة مع البائع، وللعلم فإن التأمين الإضافي وبرامج الصيانة الهامشية تكلف ما بين 2000 إلى 5000 دولار ومعظم هذا المبلغ يذهب إلى جيب شركة المبيعات.

2- تخطى البائع

مسئول المبيعات في معرض السيارات عادة يكون مجرد ناقل للحوار ما بين العميل ومدير المعرض، لذا حاول أن تتخطاه وتحدث مباشرة مع المدير، فهو الشخص المخول له أن يعطيك خصومات أكبر مع توفير الوقت والمجهود المبذول مع مسئول المبيعات.

1- إبحث قبل الذهاب

أخيرًا وقبل أي شيئ، من الأفضل لك أن تجري بحثًا شاملاً عن السيارة التي ترغب في شراءها وأفضل الأسعار بالسوق والألوان المتاحة ونوع المحرك، البحث عما سبق سيعطيك خلفية عند التفاوض مع مسئول المبيعات وسيجعله يشعر بأنك تعلم ما تريد ولديك خبرة في السيارات ربما أكثر منه هو شخصيًا.

*باتباع ما سبق من حيل ستستطيع بكل تأكيد أن تحصل على السيارة التي ترغب فيها بأفضل سعر ممكن.