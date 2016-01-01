فيس بوك تقدم ماسنجر لايت لـ150 دولة جديدة بانترنت ضعيف

أعلنت فيس بوك اليوم الخميس عن توفيرها النسخة المستقلة والمبسطة من تطبيق التراسل الفوري خاصتها "ماسنجر" والتي تدعى "ماسنجر لايت" Messenger Lite ضمن 150 بلداً جديداً حول العالم بما في ذلك فيتنام ونيجيريا وبيرو وتركيا وألمانيا واليابان وهولندا، وذلك في خطوة منها لإثبات وجودها في الأسواق العالمية وأسواق الدول النامية.



وكانت الشركة أطلقت هذه النسخة من تطبيقها للتراسل الموجهة للأجهزة العاملة بنظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد ضمن 5 بلدان في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في محاولة منها لجذب المستخدمين في البلدان التي تعاني من سوء خدمات أو قلة إنتشار الإنترنت.



ويوفر التطبيق، الذي وصل عدد مستخدميه إلى حوالي 200 مليون مستخدم، إمكانية التواصل وإرسال الرسائل النصية والصور والروابط التشعبية لأي شخص يستخدم فيس بوك ماسنجر، وهي موجهة للبلدان ذات المعدلات المنخفضة فيما يخص سرعة الإنترنت والتي تحظى بإنتشار كبير لهواتف أندرويد.



وأشار مدير تطبيق ماسنجر ديفيد ماركوس في بيان نشره اليوم: "إن التأكد من امتلاك جميع المستخدمين بغض النظر على هواتفهم الذكية خبرة كبيرة مع ماسنجر هو أمر مهم جداً بالنسبة لنا".



ويعتبر تطبيق التراسل فيس بوك ماسنجر بمثابة منصة تواصل رئيسية لأكثر من 1.2 مليار شخص يستخدمونها حول العالم، إلا أن الكثير من المستخدمين يعانون عند استعمالها في الدول النامية ودول العالم الثالث، وتعتقد الشركة أن تقديمها تطبيق بحجم أقل من 10 ميجابايت يساعد المستخدمين بشكل كبير من ناحية سرعة التثبيت والتشغيل.



ويسمح التطبيق للمستخدمين بارسال واستقبال الرسائل والصور والروابط والحصول على الملصقات، وتجدر الإشارة إلى قيام الشبكة سابقاً بإطلاق نسخة مبسطة ومخففة من تطبيق الخدمة الأساسي الخاص بها، وتسعى فيس بوك إلى إيصال تطبيقاتها إلى 5 مليار مستخدم حول العالم، الأمر الذي دفعها إلى محاولة التوجه والاستفادة من سوق البلدان النامية.



ويعد معظم مستخدمي منصة ماسنجر من خارج الولايات المتحدة، بحيث يعد استعمال تطبيق ماسنجر لايت أكثر ملاءمة بالنسبة لهم بدلاً من استعمال التطبيق الأساسي، وهو عكس ما تقوم به خدمة التراسل الفيديو سناب شات التي تركز على مستخدمي الدول المتقدمة إلى جانب عدم تركيزها على الأسواق الناشئة أو مستخدمي أندرويد.