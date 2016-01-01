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نيكون تعلن عن خطأ في غالق كاميراتها يستوجب الفحص

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 35 دقيقة مضت
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نيكون تعلن عن خطأ في غالق كاميراتها يستوجب الفحص

أعلنت شركة نيكون عن وجود خطأ محتمل في غالق كاميرا D750 من فئة الموديلات ذات العدسة الأحادية العاكسة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن هذا الخطأ يقتصر على الكاميرات، التي تم إنتاجها في فترة محدودة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) 2014، وفي الفترة من يوليو (تموز) 2015 حتى سبتمبر (أيلول) 2016.

وأشارت نيكون إلى أن هذا الخطأ المحتمل يؤدي إلى ظهور ظلال في الصورة، ولذلك دعت الشركة اليابانية أصحاب الكاميرات المعنية إلى إرسالها إلى مراكز الخدمة، لكي يتم فحصها وإصلاحها إذا لزم الأمر.

ويمكن لأصحاب كاميرات نيكون D750 التحقق مما إذا كان هذا الخطأ المحتمل ينطبق على كاميراتهم من خلال خدمة الاستعلام عبر الويب بواسطة الرقم المسلسل للكاميرا، وعندئذ يمكن إجراء عملية إعادة الإرسال عبر استمارة الإنترنت.

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