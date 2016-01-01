ابن كيران: المشكل الأول في المغرب هو مشكل رجال

أخبارنا المغربية : يبدو أن الموظفين المغاربة سيتلقون صدمة كبيرة، مع نهاية الشهر الجاري، حيث ستعرف رواتبهم اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، ... تفاصيل أكثر