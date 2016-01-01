مولاي رشيد يطلق قطار المناخ بمحطة الرباط أكدال

روى إمام وخطيب جامع الصفا محمد المصلوخي، الذي كان حاضرا في أثناء تنفيذ حكم القصاص بالأمير السعودي تركي بن سعود بن تركي الكبير تفاصيل اللحظات ... تفاصيل أكثر